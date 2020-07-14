14 Temmuz 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Chelsea-Norwich City maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Chelsea-Norwich City maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 14.07.2020

'in 36. haftasında , sahasında 'i konuk ediyor. Maçtan önce merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Chelsea-Norwich City maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 36. hafta mücadelesinde ile karşı karşıya geliyor. Maç öncesinde Chelsea'de Fikayo Tomori ve Billy Gilmour forma giyemeyecek. Norwich City'de ise Sam Byram, Grant Hanley, Christoph Zimmermann ve Moritz Leitner oynayamayacak.

CHELSEA-NORWICH CITY MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Chelsea-Norwich City maçı bu akşam saat 22:15'te S Sport'ta canlı yayınlanacak.

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