İngiltere Premier Lig'in 36. haftasında Chelsea, sahasında Norwich City'i konuk ediyor. Maçtan önce merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Chelsea-Norwich City maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 36. hafta mücadelesinde Chelsea ile Norwich City karşı karşıya geliyor. Maç öncesinde Chelsea'de Fikayo Tomori ve Billy Gilmour forma giyemeyecek. Norwich City'de ise Sam Byram, Grant Hanley, Christoph Zimmermann ve Moritz Leitner oynayamayacak.

CHELSEA-NORWICH CITY MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Chelsea-Norwich City maçı bu akşam saat 22:15'te S Sport'ta canlı yayınlanacak.

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