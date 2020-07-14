14 Temmuz 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Atalanta-Brescia maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Atalanta-Brescia maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 14.07.2020

İtalya Serie A'nın 33. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Maç öncesinde merak edilenler arasında müsabakanın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Atalanta-Brescia maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İtalya Serie A'nın 33. haftasında şampiyonluk yarışı veren , sahasında 'yı konuk ediyor. Kritik maç öncesi Atalanta'da Robin Gosens ve Luis Muriel'in sakatlığı bulunyor. Brescia'da ise Andrea Cistana ve Dimitri Bisoli bu akşam maçta forma giyemeyecek.

ATALANTA-BRESCIA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Atalanta-Brescia maçı bu akşam saat 22:45'te Bein Sports 3'te canlı yayınlanacak.

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