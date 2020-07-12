12 Temmuz 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Wolverhampton-Everton maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Wolverhampton-Everton maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 12.07.2020

'in 35. haftasında , sahasında 'ı konuk ediyor. Maç öncesi merak edilen konular arasında maçın yayınlanacağı saat ve kanal da yer alıyor. Peki, Wolverhampton-Everton maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'in 35. haftasında heyecan devam ediyor. ile kozlarını paylaşacak. UEFA Avrupa Ligi hedefindeki Wolverhampton'ın bu maçtaki amacı mutlak 3 puan almak. Ev sahibi ekipte maç öncesi Adama Traore'nin oynayıp oynamayacağı henüz belli değil. Everton'da ise Delph ve Gbamin bu maçta forma giyemeyecek.

WOLVERHAMPTON-EVERTON MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Wolverhampton-Everton maçı bugün saat 14:00'da S Sport'tan canlı yayınlanacak.

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