İtalya Serie A'nın 32. haftasında Udinese, sahasında Sampdoria'yı konuk edecek. Maç öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Udinese-Sampdoria maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 32 puanla 16. sırada yer alan Sampdoria, 35 puanla 14. sırada yer alan Udinese'ye konuk oluyor. Maç öncesi Sampdoria'da Alex Ferrari ve Lorenzo Tonelli'nin sakatlığı bulunuyor. Udinese'de ise Rolando Mandragora ve Ken Sema bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

UDINESE-SAMPDORIA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Udinese-Sampdoria maçı bu akşam saat 20:30'da Bein Sports Max 1'den canlı yayınlanacak.

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