12 Temmuz 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Udinese-Sampdoria maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Udinese-Sampdoria maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 12.07.2020

İtalya Serie A'nın 32. haftasında , sahasında 'yı konuk edecek. Maç öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Udinese-Sampdoria maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 32 puanla 16. sırada yer alan , 35 puanla 14. sırada yer alan 'ye konuk oluyor. Maç öncesi Sampdoria'da Alex Ferrari ve Lorenzo Tonelli'nin sakatlığı bulunuyor. Udinese'de ise Rolando Mandragora ve Ken Sema bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

UDINESE-SAMPDORIA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Udinese-Sampdoria maçı bu akşam saat 20:30'da Bein Sports Max 1'den canlı yayınlanacak.

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