12 Temmuz 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Parma-Bologna maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Parma-Bologna maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 12.07.2020 Giriş Tarihi: 12.07.2020

İtalya Serie A'nın 32. haftasında , sahasında 'yı konuk edecek. Maç öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Parma-Bologna maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 32. hafta mücadelesinde 39 puanla 12. sırada yer alan , sahasında 41 puanla 10. sırada yer alan 'yı ağırlayacak. Maç öncesi Parma'da eksik futbolcu bulunmuyor. Bologna'da ise Andreas Skov Olsen, Federico Santander, Andrea Poli ve Roberto Soriano bu maçta forma giyemeyecek.

PARMA-BOLOGNA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Parma-Bologna maçı saat 20:30'da Bein Connect'ten canlı yayınlanacak.

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