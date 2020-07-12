12 Temmuz 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Napoli-Milan maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Napoli-Milan maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 12.07.2020

İtalya Serie A'nın 32. haftasında , sahasında 'ı konuk edecek. Maç öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Napoli-Milan maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. ile birlikte büyük bir çıkış yakalayan , Gattuso'nun eski takımı ile karşılaşacak. Maç öncesi Napoli'de Malcuit ve Ospina'nın sakatlıkları bulunuyor. Milan'da ise Samu Castillejo, Mateo Musacchio ve Léo Duarte maçta forma giyemeyecek oyuncular arasında yer alıyor.

NAPOLI-MILAN MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Napoli-Milan maçı bu akşam saat 22:45'te Bein Sports 3'te canlı yayınlanacak.

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