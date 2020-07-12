İspanya La Liga'nın 36. haftasında Levante, sahasında Athletic Bilbao'yu konuk edecek. Maç öncesinde merak edilenler arasında müsabakanın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Levante-Athletic Bilbao maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 43 puanla 12. sırada yer alan Levante ile 48 puanla 10. sırada yer alan Athletic Bilbao karşılaşacak. Maç öncesinde Levante'de Ivan Lopez'in sakatlığı bulunuyor ve maçta forma giyemeyecek. Athletic Bilbao'da ise Yeray Alvarez ve Dani Garcia oynayamayacak.

LEVANTE-ATHLETIC BILBAO MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Levante-Athletic Bilbao maçı bu akşam saat 18:00'da Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.

DİĞER