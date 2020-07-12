12 Temmuz 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Levante-Athletic Bilbao maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Levante-Athletic Bilbao maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 12.07.2020 Giriş Tarihi: 12.07.2020

'nın 36. haftasında , sahasında 'yu konuk edecek. Maç öncesinde merak edilenler arasında müsabakanın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Levante-Athletic Bilbao maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'da heyecan devam ediyor. 43 puanla 12. sırada yer alan ile 48 puanla 10. sırada yer alan karşılaşacak. Maç öncesinde Levante'de Ivan Lopez'in sakatlığı bulunuyor ve maçta forma giyemeyecek. Athletic Bilbao'da ise Yeray Alvarez ve Dani Garcia oynayamayacak.

LEVANTE-ATHLETIC BILBAO MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Levante-Athletic Bilbao maçı bu akşam saat 18:00'da Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.

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