12 Temmuz 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Leganes-Valencia maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Leganes-Valencia maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 12.07.2020

'nın 36. haftasında , sahasında 'yı konuk edecek. Maç öncesinde merak edilenler arasında müsabakanın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki,Leganes-Valencia maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'da heyecan devam ediyor. 29 puanla 19. sırada yer alan , 50 puanla 8. sırada yer alan ile karşılaşacak. Maç öncesi Leganes'te Guido Carrillo, Kenneth Omeruo, Óscar Rodríguez ve Unai Bustinza'in sakatlıkları bulunuyor. Valencia'da ise Cristiano Piccini, José Gayà ve Rodrigo Moreno maçta forma giyemeyecek.

LEGANES-VALENCIA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Leganes-Valencia maçı bu akşam 20:30'da S Sport'tan canlı yayınlanacak.

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