İspanya La Liga'nın 36. haftasında Leganes, sahasında Valencia'yı konuk edecek. Maç öncesinde merak edilenler arasında müsabakanın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki,Leganes-Valencia maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 29 puanla 19. sırada yer alan Leganes, 50 puanla 8. sırada yer alan Valencia ile karşılaşacak. Maç öncesi Leganes'te Guido Carrillo, Kenneth Omeruo, Óscar Rodríguez ve Unai Bustinza'in sakatlıkları bulunuyor. Valencia'da ise Cristiano Piccini, José Gayà ve Rodrigo Moreno maçta forma giyemeyecek.

LEGANES-VALENCIA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Leganes-Valencia maçı bu akşam 20:30'da S Sport'tan canlı yayınlanacak.

DİĞER