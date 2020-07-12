12 Temmuz 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Genoa-SPAL maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Genoa-SPAL maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 12.07.2020

İtalya Serie A'nın 32. haftasında , sahasında 'i konuk edecek. Maç öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Genoa-SPAL maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 32. hafta mücadelesinde düşme hattında yer alan iki takım karşı karşıya geliyor. Maç öncesi 'da, Ivan Radovanovic, Peter Ankersen ve Cristian Romero forma giyemeyecek. 'de ise Etrit Berisha, Mohamed Fares, Federico Di Francesco ve Mattia Valoti oynayamayacak.

GENOA-SPAL MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Genoa-SPAL maçı saat 18:15'te Bein Sports 3'ten canlı yayınlanacak.

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