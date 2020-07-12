12 Temmuz 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Espanyol-Eibar maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Espanyol-Eibar maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 12.07.2020

'nın 36. haftasında , sahasında 'ı konuk ediyor. Maç öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Espanyol-Eibar maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'da heyecan devam ediyor. 36. hafta mücadelesinde , sahasında 'ı ağırlıyor. Düşme hattını oldukça yakından ilgilendiren maç öncesi Espanyol'da Pol Lozano kırmızı kart cezalısı olduğı gerekçesiyle Eibar karşısında forma giyemeyecek. Eibar'da ise Ivan Ramis'in sakatlığı bulunuyor.

ESPANYOL-EIBAR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Espanyol-Eibar maçı bugün saat 15:00'da Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

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