12 Temmuz 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Cagliari-Lecce maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Cagliari-Lecce maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 12.07.2020

İtalya Serie A'nın 32. haftasında , sahasında 'yi konuk edecek. Maç öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Cagliari-Lecce maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 32. hafta mücadelesinde 40 puanla 11. sırada yer alan , düşme hattındaki ile karşılaşacak. Düşme hattını yakından ilgilendiren maç öncesi Cagliari'de Leonardo Pavoletti, Gastón Pereiro ve Luca Ceppitelli maçta forma giyemeyecek. Lecce'de ise Gianluca Lapadula, Luca Rossettini ve Biagio Meccariello bu maçta oynayamayacak.

CAGLIARI-LECCE MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Cagliari-Lecce maçı saat 20:30'da Bein Sports Max 2'den canlı yayınlanacak.

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