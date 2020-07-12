12 Temmuz 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Bournemouth-Leicester City maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Bournemouth-Leicester City maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 12.07.2020

'in 35. haftasında , sahasında 'i konuk ediyor. Maç öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Bournemouth-Leicester City maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 35. hafta mücadelesinde Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği , deplasmanda ile karşılaşacak. Maç öncesi Bournemouth'ta Charlie Daniels, Simon Francis ve Chris Mepham'in sakatlıkları bulunuyor. Bu maçta forma giyemeyecekler. Leicester City'de ise Daniel Amartey, Ricardo Pereira, Ben Chilwell ve James Maddison oynayamayacak.

BOURNEMOUTH-LEİCESTER CİTY MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Bournemouth-Leicester City maçı 21:00'da S Sport'tan canlı yayınlanacak.

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