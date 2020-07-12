12 Temmuz 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Aston Villa-Crystal Palace maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Aston Villa-Crystal Palace maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 12.07.2020

'in 35. haftasında ile karşı karşıya geliyor. Maç öncesi merak edilen konular arasında müsabakanın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Aston Villa-Crystal Palace maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. Düşme hattını yakından ilgilendiren 35. hafta mücadelesinde ile karşı karşıya geliyor. Aston Villa mutlak 3 puan için sahaya çıkacak. Müsabaka öncesinde Aston Villa'da Tom Heaton, Wesley, Björn Engels ve Matt Targett'ın sakatlıkları bulunuyor. James Tomkins, Jeffrey Schlupp, Martin Kelly ve Gary Cahill Crystal Palace adına bugün sahada olamayacak.

ASTON VILLA-CRYSTAL PALACE MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Aston Villa-Crystal Palace maçı bugün saat 16:15'te S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

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