İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında Watford, sahasında Newcastle United'ı ağırlıyor. Müsabaka öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayınlanacağı saat ve kanal da yer alıyor. Peki, Watford-Newcastle United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 35. hafta mücadelesinde Watford, sahasında Newcastle United ile karşılaşacak. Müsabaka öncesinde Watford'da Gerard Deulofeu, Daryl Janmaat ve Isaac Success'ın sakatlığı bulunuyor. Newcastle United'da ise Florian Lejeune, Ciaran Clark, Sean Longstaff ve Isaac Hayden maçta forma giyemeyecek.

WATFORD-NEWCASTLE UNITED MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Watford-Newcastle United maçı bugün saat 14:30'da TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

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