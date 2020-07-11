11 Temmuz 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Watford-Newcastle United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Watford-Newcastle United maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 11.07.2020

'in 35. haftasında , sahasında 'ı ağırlıyor. Müsabaka öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayınlanacağı saat ve kanal da yer alıyor. Peki, Watford-Newcastle United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 35. hafta mücadelesinde , sahasında ile karşılaşacak. Müsabaka öncesinde Watford'da Gerard Deulofeu, Daryl Janmaat ve Isaac Success'ın sakatlığı bulunuyor. Newcastle United'da ise Florian Lejeune, Ciaran Clark, Sean Longstaff ve Isaac Hayden maçta forma giyemeyecek.

WATFORD-NEWCASTLE UNITED MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Watford-Newcastle United maçı bugün saat 14:30'da TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

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