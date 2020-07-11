11 Temmuz 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Sheffield United-Chelsea maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Sheffield United-Chelsea maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 11.07.2020 Giriş Tarihi: 11.07.2020

'de heyecan devam ediyor. , sahasında 'yi ağırlıyor. Maç öncesinde merak edilen konular arasında müsabakanın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Sheffield United-Chelsea maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'in 35. haftasında , sahasında 'yi konuk edecek. Şampiyonlar Ligi hedefindeki Chelsea mutlak 3 puan için sahaya çıkacak. Maç öncesi Chelsea'de Fikayo Tomori, N'Golo Kanté ve Billy Gilmour sakatlıkları sebebiyle maçta forma giyemeyecek. Sheffield United'da ise Luke Freeman, John Fleck ve Leon Clarke takımlarını yalnız bırakacak.

SHEFFIELD UNITED-CHELSEA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Sheffield United-Chelsea maçı bu akşam 19:30'da S Sport'ta canlı yayınlanacak.

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