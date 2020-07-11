11 Temmuz 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Real Valladolid-Barcelona maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Real Valladolid-Barcelona maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 11.07.2020

'nın 36. haftasında , sahasında 'yı konuk edecek. Maç öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Real Valladolid-Barcelona maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'da 36. hafta maçında 'ın formasını giydiği , sahasında şampiyonluk mücadelesi veren 'yı konuk edecek. İki takım da mutlak 3 puan için sahaya çıkacak. Maç öncesinde Barcelona'da, Ousmane Dembélé, Frenkie de Jong ve Ansu Fati'nin eksikliği göze çarpıyor. Real Valladolid'de ise Michel dışında eksik bulunmuyor.

REAL VALLADOLID-BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Real Valladolid-Barcelona maçı bu akşam 20:30'da Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.

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