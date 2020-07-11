İspanya La Liga'nın 36. haftasında Real Valladolid, sahasında Barcelona'yı konuk edecek. Maç öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Real Valladolid-Barcelona maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İspanya La Liga'da 36. hafta maçında Enes Ünal'ın formasını giydiği Real Valladolid, sahasında şampiyonluk mücadelesi veren Barcelona'yı konuk edecek. İki takım da mutlak 3 puan için sahaya çıkacak. Maç öncesinde Barcelona'da, Ousmane Dembélé, Frenkie de Jong ve Ansu Fati'nin eksikliği göze çarpıyor. Real Valladolid'de ise Michel dışında eksik bulunmuyor.

REAL VALLADOLID-BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Real Valladolid-Barcelona maçı bu akşam 20:30'da Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.

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