11 Temmuz 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Osasuna-Celta Vigo maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Osasuna-Celta Vigo maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 11.07.2020

İspanya 'nın 36. haftasında sahasında 'yu ağırlıyor. Maç öncesi merak edilen konular arasında müsabakanın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Osasuna-Celta Vigo maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'nın 36. haftasında heyecan devam ediyor. sahasında düşme hattına yakın bir konumda bulunan ile karşılaşacak. Okay Yokuşlu'nun 11'de başlaması beklenen mücadele öncesi Celta Vigo'da Sergio Álvarez, David Juncà, Denis Suárez, Rubén Blanco ve
Jeison Murillo'nun eksikliği göze çarpıyor. Osasuna'da ise Chimy Avila, Robert Ibáñez ve Marc Cardona bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

OSASUNA-CELTA VIGO MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Osasuna-Celta Vigo maçı bu akşam saat 18:00'da Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.

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