İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında heyecan devam ediyor. Norwich City, sahasında West Ham United'ı konuk ediyor. Futbolseverler maç öncesi müsabakanın yayınlanacağı saat ve kanalı da merak ediyor. Peki, Norwich City-West Ham United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında Norwich City, sahasında West Ham United ile karşı karşıya geliyor. Düşme hattını yakından ilgilendiren maç öncesinde Norwich City'de, Sam Byram, Grant Hanley, Christoph Zimmermann ve Moritz Leitner'in sakatlıkları bulunuyor. West Ham United'da ise Robert Snodgrass ve Felipe Anderson maçta forma giyemeyecek.

NORWICH CITY-WEST HAM UNITED MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Norwich City-West Ham United maçı bugün saat 14:30'da S Sport'tan canlı yayınlanacak.

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