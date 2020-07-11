11 Temmuz 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Norwich City-West Ham United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Norwich City-West Ham United maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 11.07.2020

'in 35. haftasında heyecan devam ediyor. , sahasında 'ı konuk ediyor. Futbolseverler maç öncesi müsabakanın yayınlanacağı saat ve kanalı da merak ediyor. Peki, Norwich City-West Ham United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'in 35. haftasında , sahasında ile karşı karşıya geliyor. Düşme hattını yakından ilgilendiren maç öncesinde Norwich City'de, Sam Byram, Grant Hanley, Christoph Zimmermann ve Moritz Leitner'in sakatlıkları bulunuyor. West Ham United'da ise Robert Snodgrass ve Felipe Anderson maçta forma giyemeyecek.

NORWICH CITY-WEST HAM UNITED MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Norwich City-West Ham United maçı bugün saat 14:30'da S Sport'tan canlı yayınlanacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Real Madrid şampiyonluğa koşuyor Real Madrid şampiyonluğa koşuyor
Inter 1 puana razı oldu Inter 1 puana razı oldu
Ozan’a kanca Ozan’a kanca
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör