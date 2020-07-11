11 Temmuz 2020, Cumartesi
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Liverpool-Burnley maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında Liverpool, sahasında Burnley'i konuk ediyor. Maçtan önce merak edilen konular arasında müsabakanın yayınlanacağı saat ve kanal da yer alıyor. Peki, Liverpool-Burnley maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında son şampiyon Liverpool sahasında Burnley ile karşı karşıya gelecek. Manchester City'nin 100 puan ile şampiyonluk rekorunu kırmak isteyen Liverpool, Burnley karşısında mutlak 3 puan için çıkacak. Maç öncesi Liverpool'da Matip ve Henderson dışında öncemli bir eksik bulunmuyor. Burnley'de ise Jack Cork, Ashley Barnes, Ben Gibson, Ben Mee ve Matthew Lowton maçta forma giyemeyecek.
LIVERPOOL-BURNLEY MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Liverpool-Burnley maçı bu akşam saat 17:00'da S Sport'tan canlı yayınlanacak.
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