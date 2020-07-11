İtalya Serie A'nın 32. haftasında Lazio, sahasında Sassuolo'yu konuk ediyor. Maç öncesi merak edilen konular arasında müsabakanın yayınlanacağı saat ve kanal da yer alıyor. Peki, Lazio-Sassuolo maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İtalya Serie A'da şampiyonluk yarışı veren Lazio, kritik bir karşılaşmaya çıkıyor. Lazio evinde Sassuolo'yu konuk ediyor. Mutlak 3 puan için sahaya çıkacak olan Lazio'da Senad Lulic, Joaquín Correa, Adam Marusic ve Patric bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Sassuolo'da ise Filippo Romagna, Pedro Obiang ve Filip Djuricic oynayamayacak.

LAZIO-SASSUOLO MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Lazio-Sassuolo maçı bu akşam saat 18:15'te Bein Sports 3'ten canlı yayınlanacak.

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