11 Temmuz 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Lazio-Sassuolo maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Lazio-Sassuolo maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 11.07.2020

İtalya Serie A'nın 32. haftasında , sahasında 'yu konuk ediyor. Maç öncesi merak edilen konular arasında müsabakanın yayınlanacağı saat ve kanal da yer alıyor. Peki, Lazio-Sassuolo maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İtalya Serie A'da şampiyonluk yarışı veren , kritik bir karşılaşmaya çıkıyor. Lazio evinde 'yu konuk ediyor. Mutlak 3 puan için sahaya çıkacak olan Lazio'da Senad Lulic, Joaquín Correa, Adam Marusic ve Patric bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Sassuolo'da ise Filippo Romagna, Pedro Obiang ve Filip Djuricic oynayamayacak.

LAZIO-SASSUOLO MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Lazio-Sassuolo maçı bu akşam saat 18:15'te Bein Sports 3'ten canlı yayınlanacak.

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