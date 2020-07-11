11 Temmuz 2020, Cumartesi
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Lazio-Sassuolo maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İtalya Serie A'nın 32. haftasında Lazio, sahasında Sassuolo'yu konuk ediyor. Maç öncesi merak edilen konular arasında müsabakanın yayınlanacağı saat ve kanal da yer alıyor. Peki, Lazio-Sassuolo maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İtalya Serie A'da şampiyonluk yarışı veren Lazio, kritik bir karşılaşmaya çıkıyor. Lazio evinde Sassuolo'yu konuk ediyor. Mutlak 3 puan için sahaya çıkacak olan Lazio'da Senad Lulic, Joaquín Correa, Adam Marusic ve Patric bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Sassuolo'da ise Filippo Romagna, Pedro Obiang ve Filip Djuricic oynayamayacak.
LAZIO-SASSUOLO MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Lazio-Sassuolo maçı bu akşam saat 18:15'te Bein Sports 3'ten canlı yayınlanacak.
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