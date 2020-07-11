11 Temmuz 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Juventus-Atalanta maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Juventus-Atalanta maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 11.07.2020 Giriş Tarihi: 11.07.2020

İtalya Serie A'nın 32. haftasında , sahasında 'yı konuk ediyor. Müsabaka öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayınlanacağı saat ve kanal da yer alıyor. Peki, Juventus-Atalanta maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İtalya Serie A'da haftanın en kritik mücadelesi ve arasında oynanacak. Muhteşem bir form grafiği yakalayan Atalanta şampiyonluğa aday olduğunu herkese gösterdi. Juventus ise şampiyonluk yarışında yara almamak istiyor. Maç öncesi Juventus'ta , Mattia De Sciglio ve Merih Demiral oyanayamayacak. Atalanta'da ise eksik futbolcu bulunmuyor. Atalanta 9 maçlık galibiyet serisini lider Juventus'u yenerek 10 maça çıkarmak istiyor.

JUVENTUS-ATALANTA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Juventus-Atalanta maçı 22:45'te Bein Sports 3'ten canlı yayınlanacak.

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