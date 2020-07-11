İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında Brighton, sahasında Manchester City'i konuk ediyor. Müsabaka öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Brighton-Manchester City maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 35. hafta mücadelesinde Brighton ile Manchester City kozlarını paylaşacak. Şampiyonluğu Liverpool'a kaptıran Manchester City, Brighton karşısında prestij maçına çıkıyor. Öte yandan en yakın rakibi ile arasında 9 puan bulunan Manchester City konumu korumak da istiyor. Manchester City'de Sergio Kun Agüero dışında eksik bulunmuyor.

BRIGHTON-MANCHESTER CITY MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Brighton-Manchester City maçı bu akşam 22:00'da S Sport'tan canlı yayınlanacak.

DİĞER