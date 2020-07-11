11 Temmuz 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Brighton-Manchester City maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Brighton-Manchester City maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 11.07.2020 Giriş Tarihi: 11.07.2020

'in 35. haftasında , sahasında 'i konuk ediyor. Müsabaka öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Brighton-Manchester City maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 35. hafta mücadelesinde ile kozlarını paylaşacak. Şampiyonluğu Liverpool'a kaptıran Manchester City, Brighton karşısında prestij maçına çıkıyor. Öte yandan en yakın rakibi ile arasında 9 puan bulunan Manchester City konumu korumak da istiyor. Manchester City'de Sergio Kun Agüero dışında eksik bulunmuyor.

BRIGHTON-MANCHESTER CITY MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Brighton-Manchester City maçı bu akşam 22:00'da S Sport'tan canlı yayınlanacak.

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