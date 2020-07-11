11 Temmuz 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Brescia-Roma maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Brescia-Roma maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 11.07.2020

İtalya Serie A'nın 32. haftasında , sahasında Roma'yı konuk ediyor. Maç öncesi merak edilen konular arasında müsabakanın yayın saati ve kanal da yer alıyor. Peki, Brescia-Roma maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. ve 'in formasını giydiği Roma, deplasmanda 'ya konuk oluyor. Şampiyonlar Ligi hedefindeki Roma 3 puanı almak için sahaya çıkacak. Maç öncesinde Roma'da Chris Smalling, Davide Santon, Henrikh Mkhitaryan ve Bryan Cristante'nin eksikliği bulunuyor. Jhon Chancellor, Andrea Cistana ve Dimitri Bisoli ise Brescia adına sahada olamayacak.

BRESCIA-ROMA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Brescia-Roma maçı bu akşam 20:30'da Bein Sports 3'ten canlı yayınlanacak.

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