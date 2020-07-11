İtalya Serie A'nın 32. haftasında Brescia, sahasında Roma'yı konuk ediyor. Maç öncesi merak edilen konular arasında müsabakanın yayın saati ve kanal da yer alıyor. Peki, Brescia-Roma maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Cengiz Ünder ve Mert Çetin'in formasını giydiği Roma, deplasmanda Brescia'ya konuk oluyor. Şampiyonlar Ligi hedefindeki Roma 3 puanı almak için sahaya çıkacak. Maç öncesinde Roma'da Chris Smalling, Davide Santon, Henrikh Mkhitaryan ve Bryan Cristante'nin eksikliği bulunuyor. Jhon Chancellor, Andrea Cistana ve Dimitri Bisoli ise Brescia adına sahada olamayacak.

BRESCIA-ROMA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Brescia-Roma maçı bu akşam 20:30'da Bein Sports 3'ten canlı yayınlanacak.

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