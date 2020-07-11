11 Temmuz 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Atletico Madrid-Real Betis maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Atletico Madrid-Real Betis maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 11.07.2020

'nın 36. haftasında , sahasında 'i konuk ediyor. Müsabaka öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Atletico Madrid-Real Betis maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'da heyecan devam ediyor. Şampiyonlar Ligi hedefindeki , sahasında orta sıralardaki rakibi ile karşılaşacak. Maç öncesi Atletico Madrid'de Sime Vrsaljko dışında önemli bir eksik bulunmuyor. Joao Felix'in durumu ise maç saati belli olacak. Real Betis ise maça tam kadro çıkacak.

ATLETICO MADRID-REAL BETIS MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Atletico Madrid-Real Betis maçı bu akşam 23:00'da Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.

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