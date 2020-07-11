İspanya La Liga'nın 36. haftasında Atletico Madrid, sahasında Real Betis'i konuk ediyor. Müsabaka öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Atletico Madrid-Real Betis maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Şampiyonlar Ligi hedefindeki Atletico Madrid, sahasında orta sıralardaki rakibi Real Betis ile karşılaşacak. Maç öncesi Atletico Madrid'de Sime Vrsaljko dışında önemli bir eksik bulunmuyor. Joao Felix'in durumu ise maç saati belli olacak. Real Betis ise maça tam kadro çıkacak.

ATLETICO MADRID-REAL BETIS MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Atletico Madrid-Real Betis maçı bu akşam 23:00'da Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.

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