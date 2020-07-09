09 Temmuz 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

SPAL-Udinese maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

SPAL-Udinese maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 09.07.2020 Giriş Tarihi: 09.07.2020

İtalya Serie A'nın 31. haftasında , sahasında 'yi konuk ediyor. Müsabaka öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, SPAL-Udinese maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Düşme hattında yer alan , sahasında 'yi konuk ediyor. Prestij maçına çıkacak iki takımda da hedef mutlak 3 puan. SPAL'de Etrit Berisha, Ervin Zukanovic, Federico Di Francesco ve Thiago Cionek bu akşam maçta forma giyemeyecek. Udinese'de ise Rolando Mandragora ve Ken Sema maçta oyanayamayacak.

SPAL-UDINESE MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

SPAL-Udinese maçı bu akşam saat 20:30'da Bein Sports 3'te canlı yayınlanacak.

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