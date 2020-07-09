İspanya La Liga'nın 35. haftasında Mallorca, evinde Levante'yi ağırlıyor. Karşılaşma öncesi futbolseverler maçın yayın saati ve kanalını merak ediyor. Peki, Mallorca-Levante maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İspanya La Liga'nın 35. haftasında heyecan devam ediyor. Düşme hattındaki Mallorca, Levante karşısında mutlak 3 puan için sahaya çıkacak. Müsabaka öncesinde Leonardo Koutris ve Lumor Agbenyenu Mallorca adına sahada yer alamayacak. Levante'de ise önemli bir eksik bulunmuyor.

MALLORCA-LEVANTE MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Mallorca-Levante maçı 20:30'da Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.

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