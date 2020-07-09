09 Temmuz 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Mallorca-Levante maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Mallorca-Levante maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 09.07.2020 Giriş Tarihi: 09.07.2020

'nın 35. haftasında , evinde 'yi ağırlıyor. Karşılaşma öncesi futbolseverler maçın yayın saati ve kanalını merak ediyor. Peki, Mallorca-Levante maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'nın 35. haftasında heyecan devam ediyor. Düşme hattındaki , karşısında mutlak 3 puan için sahaya çıkacak. Müsabaka öncesinde Leonardo Koutris ve Lumor Agbenyenu Mallorca adına sahada yer alamayacak. Levante'de ise önemli bir eksik bulunmuyor.

MALLORCA-LEVANTE MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Mallorca-Levante maçı 20:30'da Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.

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