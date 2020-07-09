İtalya Serie A'nın 31. haftasında Hellas Verona, sahasında Inter'i konuk ediyor. Maç öncesi merak edilen konular arasında müsabakanın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Hellas Verona-Inter maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İtalya Serie A'nın 31. haftasında Hellas Verona ile Inter karşı karşıya geliyor. Sıralamadaki yerini Atalanya'ya kaptıran Inter, Hellas Verona karşısında mutlak 3 puan için sahaya çıkacak. Hellas Verona'da maç öncesi eksik bulunmuyor. Inter'de ise Stefano Sensi, Matías Vecino, Nicolò Barella, Victor Moses, Alessandro Bastoni ve Danilo D'Ambrosio bu akşam maçta forma giyemeyecek.

HELLAS VERONA-INTER MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Hellas Verona-Inter maçı 22:45'te Bein Sports 3'te canlı yayınlanacak.

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