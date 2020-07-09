09 Temmuz 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Hellas Verona-Inter maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Hellas Verona-Inter maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 09.07.2020

İtalya Serie A'nın 31. haftasında , sahasında 'i konuk ediyor. Maç öncesi merak edilen konular arasında müsabakanın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Hellas Verona-Inter maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İtalya Serie A'nın 31. haftasında ile karşı karşıya geliyor. Sıralamadaki yerini Atalanya'ya kaptıran Inter, Hellas Verona karşısında mutlak 3 puan için sahaya çıkacak. Hellas Verona'da maç öncesi eksik bulunmuyor. Inter'de ise Stefano Sensi, Matías Vecino, Nicolò Barella, Victor Moses, Alessandro Bastoni ve Danilo D'Ambrosio bu akşam maçta forma giyemeyecek.

HELLAS VERONA-INTER MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Hellas Verona-Inter maçı 22:45'te Bein Sports 3'te canlı yayınlanacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
SPAL-Udinese maçı saat kaçta? Hangi kanalda? SPAL-Udinese maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
Aston Villa-Manchester United maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Aston Villa-Manchester United maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
Everton-Southampton maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Everton-Southampton maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör