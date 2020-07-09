09 Temmuz 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Everton-Southampton maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Everton-Southampton maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 09.07.2020

'in 34. haftasında , sahasında 'ı konuk ediyor. Kritik maç öncesi merak edilen konular arasında müsabakanın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Everton-Southampton maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'in 34. haftasında heyecan devam ediyor. Orta sıralarda yer alan iki takımın karşılaşması merakla bekleniyor. 'da Jean-Philippe Gbamin, Fabian Delph ve bu akşam maçta forma giyemeyecek. 'da ise Sofiane Boufal, Jannik Vestergaard, Yan Valery ve Moussa Djenepo takımlarını yalnız bırakacak.

EVERTON-SOUTHAMPTON MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Everton-Southampton maçı bu akşam saat 20:00'da S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Bournemouth-Tottenham maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Bournemouth-Tottenham maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
Roma 3 maç aradan sonra kazandı Roma 3 maç aradan sonra kazandı
Sassuolo deplasmanda kazandı Sassuolo deplasmanda kazandı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör