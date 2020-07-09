İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında Everton, sahasında Southampton'ı konuk ediyor. Kritik maç öncesi merak edilen konular arasında müsabakanın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Everton-Southampton maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında heyecan devam ediyor. Orta sıralarda yer alan iki takımın karşılaşması merakla bekleniyor. Everton'da Jean-Philippe Gbamin, Fabian Delph ve Theo Walcott bu akşam maçta forma giyemeyecek. Southampton'da ise Sofiane Boufal, Jannik Vestergaard, Yan Valery ve Moussa Djenepo takımlarını yalnız bırakacak.

EVERTON-SOUTHAMPTON MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Everton-Southampton maçı bu akşam saat 20:00'da S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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