İspanya La Liga'nın 35. haftasında Eibar, sahasında Leganes'i konuk ediyor. Maç öncesi merak edilen konular arasında müsabakanın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Eibar-Leganes maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İspanya La Liga'nın 35. haftasında heyecan devam ediyor. Düşme hattında yer alan Leganes ve Eibar karşı karşıya geliyor. Düşme hattını yakından ilgilendiren mücadele öncesi Eibar'da Iván Ramis ve Sergio Álvarez bu maçta forma giyemeyecek. Leganes'te ise Guido Carrillo, Kenneth Omeruo ve Óscar Rodríguez oynayamayacak.

EIBAR-LEGANES MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Eibar-Leganes maçı 20:30'da Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.

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