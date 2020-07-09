09 Temmuz 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Eibar-Leganes maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Eibar-Leganes maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 09.07.2020 Giriş Tarihi: 09.07.2020

'nın 35. haftasında , sahasında 'i konuk ediyor. Maç öncesi merak edilen konular arasında müsabakanın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Eibar-Leganes maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'nın 35. haftasında heyecan devam ediyor. Düşme hattında yer alan ve karşı karşıya geliyor. Düşme hattını yakından ilgilendiren mücadele öncesi Eibar'da Iván Ramis ve Sergio Álvarez bu maçta forma giyemeyecek. Leganes'te ise Guido Carrillo, Kenneth Omeruo ve Óscar Rodríguez oynayamayacak.

EIBAR-LEGANES MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Eibar-Leganes maçı 20:30'da Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.

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