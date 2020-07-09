İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında Bournemouth, sahasında Tottenham Hotspur'u konuk ediyor. Müsabaka öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Bournemouth-Tottenham maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında heyecan devam ediyor. Düşme hattını yakından ilgilendiren mücadelede Bournemouth mutlak 3 puan için Tottenham karşısına çıkacak. Bournemouth'ta Jack Stacey, Charlie Daniels ve Simon Francis bu akşam kritik mücadelede forma giyemeyecek. Tottenham'da ise Japhet Tanganga, Juan Foyth ve Eric Dier oynayamayacak.

BOURNEMOUTH-TOTTENHAM MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Bournemouth-Tottenham maçı bu akşam saat 20:00'da S Sport'tan canlı yayınlanacak.

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