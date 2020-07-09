09 Temmuz 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Bournemouth-Tottenham maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Bournemouth-Tottenham maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 09.07.2020

'in 34. haftasında , sahasında 'u konuk ediyor. Müsabaka öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Bournemouth-Tottenham maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'in 34. haftasında heyecan devam ediyor. Düşme hattını yakından ilgilendiren mücadelede mutlak 3 puan için Tottenham karşısına çıkacak. Bournemouth'ta Jack Stacey, Charlie Daniels ve Simon Francis bu akşam kritik mücadelede forma giyemeyecek. Tottenham'da ise Japhet Tanganga, Juan Foyth ve Eric Dier oynayamayacak.

BOURNEMOUTH-TOTTENHAM MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Bournemouth-Tottenham maçı bu akşam saat 20:00'da S Sport'tan canlı yayınlanacak.

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