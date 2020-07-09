09 Temmuz 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Athletic Bilbao-Sevilla maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Athletic Bilbao-Sevilla maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 09.07.2020 Giriş Tarihi: 09.07.2020

'nın 35. haftasında , sahasında 'yı konuk ediyor. Maç öncesi merak edilen konular arasında müsabakanın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Athletic Bilbao-Sevilla maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'da heyecan devam ediyor. 35. hafta mücadelesinde ile karşılaşacak. Avrupa kupalarına katılmak amacındaki iki takımında amacı mutlak 3 puan almak. Maç öncesinde Athletic Bilbao'da Yeray Álvarez ve Raúl García forma giyemeyecek. Sevilla'da ise Sebastien Corchia oynayamayacak.

ATHLETIC BİLBAO-SEVILLA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Athletic Bilbao-Sevilla maçı bu akşam saat 23:00'da Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

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