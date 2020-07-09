09 Temmuz 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Aston Villa-Manchester United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Aston Villa-Manchester United maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 09.07.2020

'in 34. haftasında kritik bir mücadele futbolseverleri bekliyor. sahasında 'ı konuk ediyor. Futbolseverlerin merak ettiği konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Aston Villa-Manchester United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 34. hafta mücadelesinde , sahsaında ile karşılaşacak. Düşme hattındaki Aston Villa'da, Tom Heaton, Wesley, Björn Engels ve Matt Targett bu akşam maçta forma giyemeyecek. Manchester United'da ise Axel Tuanzebe ve Phil Jones dışında eksik bulunmuyor.

ASTON VILLA-MANCHESTER UNITED MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Aston Villa-Manchester United maçı bu akşam saat 22:15'te S Sport'tan canlı yayınlanacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Everton-Southampton maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Everton-Southampton maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
Bournemouth-Tottenham maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Bournemouth-Tottenham maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
Roma 3 maç aradan sonra kazandı Roma 3 maç aradan sonra kazandı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör