İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında kritik bir mücadele futbolseverleri bekliyor. Aston Villa sahasında Manchester United'ı konuk ediyor. Futbolseverlerin merak ettiği konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Aston Villa-Manchester United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 34. hafta mücadelesinde Aston Villa, sahsaında Manchester United ile karşılaşacak. Düşme hattındaki Aston Villa'da, Tom Heaton, Wesley, Björn Engels ve Matt Targett bu akşam maçta forma giyemeyecek. Manchester United'da ise Axel Tuanzebe ve Phil Jones dışında eksik bulunmuyor.

ASTON VILLA-MANCHESTER UNITED MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Aston Villa-Manchester United maçı bu akşam saat 22:15'te S Sport'tan canlı yayınlanacak.

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