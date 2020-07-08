08 Temmuz 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Torino-Brescia maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Torino-Brescia maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 08.07.2020 Giriş Tarihi: 08.07.2020

İtalya Serie A'nın 31. haftasında , sahasında 'yı ağırlıyor. Maç öncesinde merak edilen konular arasında müsabakanın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Torino-Brescia maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Düşme hattını yakından ilgilendiren mücadelede ile karşı karşıya geliyor. Torino'da Daniele Baselli ve Armando Izzo bu akşam oynanacak mücadelede forma giyemeyecek. Brescia'da ise Jhon Chancellor, Andrea Cistana ve Dimitri Bisoli maçta forma giyemeyecek.

TORINO-BRESCIA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Torino-Brescia maçı bu akşam saat 22:45'te Bein Sports max 2'de canlı yayınlanacak.

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