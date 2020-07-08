İtalya Serie A'nın 31. haftasında Torino, sahasında Brescia'yı ağırlıyor. Maç öncesinde merak edilen konular arasında müsabakanın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Torino-Brescia maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Düşme hattını yakından ilgilendiren mücadelede Torino ile Brescia karşı karşıya geliyor. Torino'da Daniele Baselli ve Armando Izzo bu akşam oynanacak mücadelede forma giyemeyecek. Brescia'da ise Jhon Chancellor, Andrea Cistana ve Dimitri Bisoli maçta forma giyemeyecek.

TORINO-BRESCIA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Torino-Brescia maçı bu akşam saat 22:45'te Bein Sports max 2'de canlı yayınlanacak.

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