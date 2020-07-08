08 Temmuz 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Sheffield United - Wolverhampton maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Sheffield United - Wolverhampton maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 08.07.2020

'in 34. haftasında , sahasında 'ı konuk ediyor. Maç öncesi merak edilen konular arasında müsabakanın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Sheffield United - Wolverhampton maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. UEFA Avrupa Ligi'ne katılım amacında olan iki takım bu akşam karşı karşıya gelecek. mutlak 3 puan için sahaya çıkacak. Ev sahibi ekipte John Lundstram, Luke Freeman, John Fleck ve Leon Clarke maçta forma giyemeyecek. 'da ise eksik bulunmuyor.

SHEFFIELD UNITED - WOLVERHAMPTON MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Sheffield United - Wolverhampton maçı bu akşam saat 20:00'da S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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