İtalya Serie A'nın 31. haftasında Roma, sahasında Parma'yı konuk ediyor. Maç öncesi merak edilen konular arasına müsabakanın yayınlanacağı saat ve kanal da yer alıyor. Peki, Roma-Parma maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 31. hafta mücadelesinde Cengiz Ünder ve Mert Çetin'in formasını giydiği Roma ile orta sıralarda yer alan Parma karşı karşıya gelecek. Roma'da maç öncesinde sakat veya cezalı futbolcu bulunmuyor. Parma'da ise Roberto Inglese maçta forma giyemeyecek.

ROMA-PARMA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Roma-Parma maçı bu akşam saat 22:45'te Bein Sports 4'te canlı yayınlanacak.

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