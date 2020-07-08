08 Temmuz 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Roma-Parma maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Roma-Parma maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 08.07.2020 Giriş Tarihi: 08.07.2020

İtalya Serie A'nın 31. haftasında , sahasında 'yı konuk ediyor. Maç öncesi merak edilen konular arasına müsabakanın yayınlanacağı saat ve kanal da yer alıyor. Peki, Roma-Parma maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 31. hafta mücadelesinde ve 'in formasını giydiği ile orta sıralarda yer alan karşı karşıya gelecek. Roma'da maç öncesinde sakat veya cezalı futbolcu bulunmuyor. Parma'da ise Roberto Inglese maçta forma giyemeyecek.

ROMA-PARMA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Roma-Parma maçı bu akşam saat 22:45'te Bein Sports 4'te canlı yayınlanacak.

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