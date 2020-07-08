İspanya La Liga'nın 35. haftasında Real Betis, sahasında Osasuna'yı ağırlıyor. Karşılaşma öncesinde furbolseverler maçın yayın saati ve kanalını araştırıyor. Peki, Real Betis-Osasuna maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 35. hafta mücadelesinde Real Betis ile Osasuna kozlarını paylaşacak. Real Betis'te Sergio Canales kırmızı kart cezalısı olduğu gerekçesiyle bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Chimy Avila ve Robert Ibáñez ise Osasuna adına sahaya çıkamayacak isimler olarak dikkat çekiyor.

REAL BETIS-OSASUNA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Real Betis-Osasuna maçı bu akşam 21:30'da Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.

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