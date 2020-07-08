08 Temmuz 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Real Betis-Osasuna maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Real Betis-Osasuna maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 08.07.2020 Giriş Tarihi: 08.07.2020

'nın 35. haftasında , sahasında 'yı ağırlıyor. Karşılaşma öncesinde furbolseverler maçın yayın saati ve kanalını araştırıyor. Peki, Real Betis-Osasuna maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'da heyecan devam ediyor. 35. hafta mücadelesinde ile kozlarını paylaşacak. Real Betis'te Sergio Canales kırmızı kart cezalısı olduğu gerekçesiyle bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Chimy Avila ve Robert Ibáñez ise Osasuna adına sahaya çıkamayacak isimler olarak dikkat çekiyor.

REAL BETIS-OSASUNA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Real Betis-Osasuna maçı bu akşam 21:30'da Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.

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