08 Temmuz 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Manchester City - Newcastle United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Manchester City - Newcastle United maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 08.07.2020 Giriş Tarihi: 08.07.2020

'in 34. haftasında , sahasında 'ı konuk ediyor. Müsabaka öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Manchester City - Newcastle United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

şampiyonluğunu Liverpool'a kaptıran , sezonu en iyi puanla bitirmek istiyor. Sahasında 'ı ağırlayacak olan Manchester City'de Sergio Kun Agüero oynayamayacak. Newcastle United'da ise Florian Lejeune, Ciaran Clark, Sean Longstaff ve Isaac Hayden bu maçta forma giyemeyecek.

MANCHESTER CITY - NEWCASTLE UNITED MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Manchester City - Newcastle United maçı bu akşam 20:00'da S Sport'tan canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Manchester City: Ederson, Zinchenko, Laporte, Cancelo, Eric Garcia, Bernardo Silva, , Fernandinho, Sterling, Gabriel Jesus, Mahrez Newcastle United: Dubravka, Lascelles, Krafth, Fernandez, Manquillo, Shelvey, Joelinton, Saint-Maximin, Hayden, Almiron, Gayle

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