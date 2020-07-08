İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında Manchester City, sahasında Newcastle United'ı konuk ediyor. Müsabaka öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Manchester City - Newcastle United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig şampiyonluğunu Liverpool'a kaptıran Manchester City, sezonu en iyi puanla bitirmek istiyor. Sahasında Newcastle United'ı ağırlayacak olan Manchester City'de Sergio Kun Agüero oynayamayacak. Newcastle United'da ise Florian Lejeune, Ciaran Clark, Sean Longstaff ve Isaac Hayden bu maçta forma giyemeyecek.

MANCHESTER CITY - NEWCASTLE UNITED MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Manchester City - Newcastle United maçı bu akşam 20:00'da S Sport'tan canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Manchester City: Ederson, Zinchenko, Laporte, Cancelo, Eric Garcia, Bernardo Silva, David Silva, Fernandinho, Sterling, Gabriel Jesus, Mahrez Newcastle United: Dubravka, Lascelles, Krafth, Fernandez, Manquillo, Shelvey, Joelinton, Saint-Maximin, Hayden, Almiron, Gayle

DİĞER