İspanya La Liga'nın 35. haftasında Getafe, sahasında Villarreal'i konuk ediyor. Maç öncesinde merak edilen konular arasında müsabakanın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Getafe-Villareal maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İspanya La Liga'nın 35. haftasında heyecan devam ediyor. Avrupa kupalarına katılma hedefindeki iki takım karşı karşıta geliyor. Getafe'de Jorge Molina bu akşam oynanacak mücadelede forma giyemeyecek. Villarreal'de ise Ramiro Guerra ve Ramiro Funes Mori bu akşam takımlarını yalnız bırakacak.

GETAFE-VILLAREAL MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Getafe-Villareal maçı bu akşam saat 21:30'da Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

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