08 Temmuz 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Genoa - Napoli maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Genoa - Napoli maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 08.07.2020

İtalya Serie A'nın 31. haftasında , sahasında 'yi konuk ediyor. Müsabaka öncesi merak edilenler arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Genoa - Napoli maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 31. hafta mücadelesinde , sahasında Gattuso ile çıkışa geçen 'yi konuk ediyor. Düşme hattını yakından ilgilendiren mücadelede Genoa'da Ivan Radovanovic forma giyemeyecek. Napoli'de ise Kevin Malcuit, David Ospina, Diego Demme ve Kalidou Koulibaly oynayamayacak.

GENOA - NAPOLI MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Genoa - Napoli maçı bu akşam saat 20:30'da Bein Sports 3'ten canlı yayınlanacak.

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