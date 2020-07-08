İtalya Serie A'nın 31. haftasında Fiorentina, sahasında Cagliari'yi konuk ediyor. Maçtan önce merak edilenler arasında müsabakanın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Fiorentina - Cagliari maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 31. hafta mücadelesinde tehlikeli bölgeden uzaklaşam Fiorentina ve orta sıralardaki Cagliari bu akşam kozlarını paylaşacak. Fiorentina'da German Pezzella kırmızı kart cezalısı olduğu gerekçesiyle Cagliari karşısında forma giyemeyecek. Konuk ekipte ise Leonardo Pavoletti, Gastón Pereiro, Luca Ceppitelli ve Andrea Carboni bu akşam maçta forma giyemeyecek.

FIORENTINA - CAGLIARI MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Fiorentina - Cagliari maçı bu akşam saat 20:30'da Bein Sports Max 1'den canlı yayınlanacak.

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