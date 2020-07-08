08 Temmuz 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Bologna-Sassuolo maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Bologna-Sassuolo maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 08.07.2020 Giriş Tarihi: 08.07.2020

İtalya Serie A'nın 31. haftasında ile karşı karşıya geliyor. Maç öncesi merak edilen konular arasında müsabakanın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Bologna-Sassuolo maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İtalya Serie A'nın 31. haftasında UEFA Avrupa Ligi hedefindeki iki takım karşı karşıya geliyor. 'da bu karşılaşma öncesinde Andreas Skov Olsen, Federico Santander, Andrea Poli ve Roberto Soriano'nun eksikliği göze çarparken, 'da Filippo Romagna, Pedro Obiang ve Filip Djuricic bu akşam takımları adına sahada olamayacak.

BOLOGNA-SASSUOLO MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Bologna-Sassuolo maçı 22:45'te Bein Sports Max 1'de canlı yayınlanacak.

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