08 Temmuz 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Atalanta - Sampdoria maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Atalanta - Sampdoria maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 08.07.2020

İtalya Serie A'nın 31. haftasında ligin formda takımlarından , sahasında 'yı konuk ediyor. Maçtan önce merak edilen konular arasında müsabakanın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Atalanta-Sampdoria maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İtalya Serie A'nın 31. haftasında ligin en formda takımı , sahasında düşme hattından uzaklaşan 'yı ağırlıyor. Atalanta 8 maçtır kazanıyor. Bu galibiyet serisini sürdürmek isteyen Atalanta'da Palomino kırmızı kart cezası sebebiyle bu akşam oynanacak mücadelede yerini alamayacak. Samdoria'da ise Alex Ferrari ve Lorenzo Tonelli oynayamayacak.

ATALANTA - SAMPDORIA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Atalanta - Sampdoria maçı bu akşam saat 22:45'te başlayacak. Mücadele Bein Sports 3'ten canlı yayınlanacak.

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