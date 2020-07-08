İtalya Serie A'nın 31. haftasında ligin formda takımlarından Atalanta, sahasında Sampdoria'yı konuk ediyor. Maçtan önce merak edilen konular arasında müsabakanın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Atalanta-Sampdoria maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İtalya Serie A'nın 31. haftasında ligin en formda takımı Atalanta, sahasında düşme hattından uzaklaşan Sampdoria'yı ağırlıyor. Atalanta 8 maçtır kazanıyor. Bu galibiyet serisini sürdürmek isteyen Atalanta'da Palomino kırmızı kart cezası sebebiyle bu akşam oynanacak mücadelede yerini alamayacak. Samdoria'da ise Alex Ferrari ve Lorenzo Tonelli oynayamayacak.

ATALANTA - SAMPDORIA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Atalanta - Sampdoria maçı bu akşam saat 22:45'te başlayacak. Mücadele Bein Sports 3'ten canlı yayınlanacak.

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