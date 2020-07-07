İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında Watford ile Norwich City karşı karşıya geliyor. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Watford-Norwich City maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Düşme hattını yakından ilgilendiren mücadelede Watford, sahasında son sırada yer alan Norwich City'i konuk edecek. Watford'da Gerard Deulofeu, Daryl Janmaat ve Isaac Success bu akşam sahadaki yerini alamayacak. Norwich City'de Sam Byram, Grant Hanley, Christoph Zimmermann ve Moritz Leitner takımlarını yalnız bırakacak.

WATFORD-NORWICH CITY MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Watford-Norwich City maçı bu akşam saat 20:00'da S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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