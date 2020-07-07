07 Temmuz 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Watford-Norwich City maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Watford-Norwich City maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 07.07.2020

'in 34. haftasında ile karşı karşıya geliyor. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Watford-Norwich City maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. Düşme hattını yakından ilgilendiren mücadelede , sahasında son sırada yer alan 'i konuk edecek. Watford'da Gerard Deulofeu, Daryl Janmaat ve Isaac Success bu akşam sahadaki yerini alamayacak. Norwich City'de Sam Byram, Grant Hanley, Christoph Zimmermann ve Moritz Leitner takımlarını yalnız bırakacak.

WATFORD-NORWICH CITY MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Watford-Norwich City maçı bu akşam saat 20:00'da S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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