07 Temmuz 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Valencia-Real Valladolid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Valencia-Real Valladolid maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 07.07.2020

'nın 35. haftasında evinde 'i konuk ediyor. Maçtan önce merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı yer alıyor. Peki, Valencia-Real Valladolid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İspanya 'da heyecan devam ediyor. 'ın formasını giydiği 35. hafta mücadelesinde 'ya konuk oluyor. UEFA Avrupa Ligi umutlarını sürdüren Valencia'da Cristiano Piccini, José Gayà ve Rodrigo Moreno bu maçta forma giyemeyecek. Real Valladolid'de ise Michel ve Oscar Plano oynayamayacak.

VALENCIA-REAL VALLADOLID MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Valencia-Real Valladolid maçı 20:30'da Smart Spor'da canlı yayınlanacak.

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