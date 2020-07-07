İtalya Serie A'nın 31. haftasında Lecce, sahasında Lazio'yu ağırlıyor. Müsabakanın öncesinde futbolseverler maçın yayınlanacağı saat ve kanalı araştırıyor. Peki, Lecce-Lazio maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İtalya Serie A'nın 31. haftasında heyecan devam ediyor. Şampiyonluk yarışındaki Lazio, deplasmanda düşme hattındaki Lecce'ye konuk oluyor. İki takım mutlak 3 puan için sahaya çıkacak. Lazio'da Senad Lulic, Luiz Felipe, Sergej Milinkovic-Savic, Joaquín Correa ve Adam Marusic bu akşam oynayamayacak. Lecce'de ise Alessandro Deiola, Cristian Dell'Orco, Zan Majer, Gianluca Lapadula, Luca Rossettini, Biagio Meccariello ve Panagiotis Tachtsidis maçta oynayamayacak.

LECCE-LAZIO MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Lecce-Lazio maçı 20:30'da Bein Sports 3'te canlı yayınlanacak.

DİĞER