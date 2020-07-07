07 Temmuz 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Lecce-Lazio maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Lecce-Lazio maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 07.07.2020

İtalya Serie A'nın 31. haftasında , sahasında 'yu ağırlıyor. Müsabakanın öncesinde futbolseverler maçın yayınlanacağı saat ve kanalı araştırıyor. Peki, Lecce-Lazio maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İtalya Serie A'nın 31. haftasında heyecan devam ediyor. Şampiyonluk yarışındaki , deplasmanda düşme hattındaki 'ye konuk oluyor. İki takım mutlak 3 puan için sahaya çıkacak. Lazio'da Senad Lulic, Luiz Felipe, Sergej Milinkovic-Savic, Joaquín Correa ve Adam Marusic bu akşam oynayamayacak. Lecce'de ise Alessandro Deiola, Cristian Dell'Orco, Zan Majer, Gianluca Lapadula, Luca Rossettini, Biagio Meccariello ve Panagiotis Tachtsidis maçta oynayamayacak.

LECCE-LAZIO MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Lecce-Lazio maçı 20:30'da Bein Sports 3'te canlı yayınlanacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Arsenal-Leicester City maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Arsenal-Leicester City maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
Watford-Norwich City maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Watford-Norwich City maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
Crystal Palace-Chelsea maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Crystal Palace-Chelsea maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör