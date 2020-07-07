07 Temmuz 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Crystal Palace-Chelsea maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Crystal Palace-Chelsea maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 07.07.2020 Giriş Tarihi: 07.07.2020

'in 34. haftasında sahasında 'yi konuk ediyor. Müsabaka öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Crystal Palace-Chelsea maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. , sahasında Şampiyonlar Ligi hedefindeki 'yi konuk ediyor. Chelsea'de Marco van Ginkel, Fikayo Tomori ve Mateo Kovacic bu akşam sahada olamayacak. Crystal Palace'da James Tomkins ve Jeffrey Schlupp takımlarını yalnız bırakacak.

CRYSTAL PALACE-CHELSEA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Crystal Palace-Chelsea maçı bu akşam saat 20:00'da S Sport'tan canlı yayınlanacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Menajeri duyurdu! Balotelli'nin yeni takımı! Menajeri duyurdu! Balotelli'nin yeni takımı!
Celta Vigo-Atletico Madrid maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Celta Vigo-Atletico Madrid maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
Valencia-Real Valladolid maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Valencia-Real Valladolid maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör