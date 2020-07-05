İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında Southampton sahasında Manchester City'i konuk ediyor. Maçtan önce merak edilenler arasında müsabakanın yayınlanacağı saat ve kanal da yer alıyor. Peki, Southampton-Manchester City maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Şampiyonluğu Liverpool'a kaptıran Manchester City, deplasmanda Southampton'a konuk oluyor. Prestij ve Şampiyonlar Ligi'ni garantilemek için sahaya çıkacak olan Manchester City'de Sergio Kun Agüero'nun sakatlığı bulunuyor. Yıldız forvet maçta forma giyemeyecek. Ev sahibi ekipte ise net bir eksik bulunmuyor.

SOUTHAMPTON-MANCHESTER CITY MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Southampton-Manchester City maçı bu akşam 21:00'da S Sport'tan canlı yayınlanacak.

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