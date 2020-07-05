05 Temmuz 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Southampton-Manchester City maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Southampton-Manchester City maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 05.07.2020

'in 33. haftasında sahasında 'i konuk ediyor. Maçtan önce merak edilenler arasında müsabakanın yayınlanacağı saat ve kanal da yer alıyor. Peki, Southampton-Manchester City maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. Şampiyonluğu Liverpool'a kaptıran , deplasmanda 'a konuk oluyor. Prestij ve Şampiyonlar Ligi'ni garantilemek için sahaya çıkacak olan Manchester City'de Sergio Kun Agüero'nun sakatlığı bulunuyor. Yıldız forvet maçta forma giyemeyecek. Ev sahibi ekipte ise net bir eksik bulunmuyor.

SOUTHAMPTON-MANCHESTER CITY MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Southampton-Manchester City maçı bu akşam 21:00'da S Sport'tan canlı yayınlanacak.

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