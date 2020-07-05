05 Temmuz 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Newcastle United-West Ham United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Newcastle United-West Ham United maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 05.07.2020 Giriş Tarihi: 05.07.2020

'de 33. hafta heyecanı devam ediyor. sahasında 'ı konuk ediyor. Maçtan önce merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Newcastle United-West Ham United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'de düşme hattını yakından ilgilendiren mücadelede ile karşı karşıya geliyor. 30 puanla 16. sırada yer alan West Ham United mutlak 3 puan için sahaya çıkıyor. Newcastle United'da Florian Lejeune ve Ciaran Clark maçta forma giyemeyecek. West Ham United'da ise Robert Snodgrass takımını yalnız bırakacak.

NEWCASTLE UNITED-WEST HAM UNITED MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Newcastle United-West Ham United maçı 16:15'te TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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