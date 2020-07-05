05 Temmuz 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Liverpool-Aston Villa maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Liverpool-Aston Villa maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 05.07.2020 Giriş Tarihi: 05.07.2020

'in 33. haftasında şampiyon , sahasında 'yı konuk ediyor. Maçtan önce futbolseverler müsabakanın yayın saati ve kanalını araştırıyor. Peki, Liverpool-Aston Villa maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'in 33. haftasında heyecan devam ediyor. Düşme hattı için oldukça kritik olan mücadelede ile karşı karşıya gelecek. Şampiyonluğunu ilan eden Liverpool karşısında mutlak 3 puana ihtiyacı olan Aston Villa 27 puan ile 18. sırada yer alıyor. Liverpool'da ve Joel Matip bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Aston Villa'da ise Tom Heaton, Wesley, Björn Engels ve Matt Targett maçta oynayamayacak.

LIVERPOOL-ASTON VILLA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Liverpool-Aston Villa maçı bugün saat 18:30'da S Sport'tan canlı yayınlanacak.

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