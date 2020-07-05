İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında şampiyon Liverpool, sahasında Aston Villa'yı konuk ediyor. Maçtan önce futbolseverler müsabakanın yayın saati ve kanalını araştırıyor. Peki, Liverpool-Aston Villa maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında heyecan devam ediyor. Düşme hattı için oldukça kritik olan mücadelede Liverpool ile Aston Villa karşı karşıya gelecek. Şampiyonluğunu ilan eden Liverpool karşısında mutlak 3 puana ihtiyacı olan Aston Villa 27 puan ile 18. sırada yer alıyor. Liverpool'da Xherdan Shaqiri ve Joel Matip bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Aston Villa'da ise Tom Heaton, Wesley, Björn Engels ve Matt Targett maçta oynayamayacak.

LIVERPOOL-ASTON VILLA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Liverpool-Aston Villa maçı bugün saat 18:30'da S Sport'tan canlı yayınlanacak.

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