05 Temmuz 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Inter-Bologna maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Inter-Bologna maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 05.07.2020

İtalya Serie A'nın 30. haftasında sahasında 'yı konuk ediyor. Müsabaka öncesi maçın yayın saati ve kanalı merak konusu oldu. Peki, Inter-Bologna maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Şampiyonluk yarışındaki sahasında düşme hattına oldukça yakın olan 'yı ağırlıyor. Maç öncesi Inter'de Stefano Sensi, Matías Vecino ve Milan Skriniar mücadelede forma giyemeyecek. Bologna'da ise Andreas Skov Olsen, Federico Santander, Ibrahima Mbaye ve Andrea Poli maçta oynayamayacak.

INTER-BOLOGNA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Inter-Bologna maçı bu akşam saat 18:15'te başlayacak. Maçı Bein Sports 3 canlı yayınlayacak.

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